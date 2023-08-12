Шахтар може підписати вінгера з чемпіонату Франції – "гірникам" доведеться виграти серйозну конкуренцію
13:11 - Читать на русском
Донеччани продовжують шукати підсилення перед стартом у Лізі чемпіонів.
Півзахисник Осера Лассіне Сінайоко зацікавив Шахтар, повідомляє Foot Mercato.
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23-річний правий вінгер, який може зіграти і ліворуч, минулого сезону вилетів з командою у Лігу 2 (1 гол і 3 асисти у 35 матчах).
Окрім "гірників" бачити вихованця Осера у своїй команді хочуть також Гамбург, віденський Рапід, бельгійські Кортрейк та Льовен, а також низка французьких клубів. Його контракт з бургундцями чинний до літа 2025 року, а вартість згідно з Transfermarkt становить 1,2 мільйони євро.
До слова, у доробку Лассіне 5 матчів за національну збірну Малі.
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