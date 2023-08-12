Донеччани продовжують шукати підсилення перед стартом у Лізі чемпіонів.

Півзахисник Осера Лассіне Сінайоко зацікавив Шахтар, повідомляє Foot Mercato.

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23-річний правий вінгер, який може зіграти і ліворуч, минулого сезону вилетів з командою у Лігу 2 (1 гол і 3 асисти у 35 матчах).

Окрім "гірників" бачити вихованця Осера у своїй команді хочуть також Гамбург, віденський Рапід, бельгійські Кортрейк та Льовен, а також низка французьких клубів. Його контракт з бургундцями чинний до літа 2025 року, а вартість згідно з Transfermarkt становить 1,2 мільйони євро.

До слова, у доробку Лассіне 5 матчів за національну збірну Малі.