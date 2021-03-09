"Горняки" контактировали с агентом Джулиано Бертолуччи, представляющем интересы 19-летнего бразильца, сообщает Calciomercato.

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Кайо пользуется серьезным спросом в Европе – им интересовались Ювентус, Челси, Арсенал, Лион и другие гранды. Туринцы весной 2020-го якобы предлагали 18 млн евро, однако Сантос отказался. "Рыбы" хотят получить за свою юную звезду 30 млн евро, при этом его контракт действует только до конца 2021 года. Если договориться о новом соглашении не удастся, то форвард будет выбирать новый клуб – Шахтер среди претендентов.

Добавим, что Кайо Жорже провел в текущем сезоне 29 матчей, отличился 4 голами и одним ассистом.

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