Чемпионы Украины обратили внимание на 16-летнего Винисиуса Тобиаса из Интернасьоналя, сообщает Globoesporte.

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Юный бразилец считается одним из главных талантов "красных", а также отличается универсальностью – может закрыть любую позицию на правом фланге. Клаусула Винисиуса составляет огромные 60 млн евро, хотя Интер готов отпустить игрока за 10. Правда, сам талант не настроен покидать родной клуб и для начала хочет закрепиться в основной команде.

Источник отмечает, что кроме Шахтера на Винисиуса также претендует туринский Ювентус.

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