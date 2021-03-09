"Гірники" контактували з агентом Джуліано Бертолуччі, який представляє інтереси 19-річного бразильця, повідомляє Calciomercato.

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Кайо користується серйозним попитом у Європі – ним цікавилися Ювентус, Челсі, Арсенал, Ліон та інші гранди. Туринці весною 2020-го нібито пропонували 18 млн євро, проте Сантос відмовився. "Риби" хочуть отримати за свою юну зірку 30 млн євро, при цьому його контракт чинний лише до кінця 2021 року. Якщо домовитися про нову угоду не вдасться, то форвард обиратиме новий клуб – Шахтар серед претендентів.

Додамо, що Кайо Жорже провів у поточному сезоні 29 матчів, відзначився 4 голами та одним асистом.

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