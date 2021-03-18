Лидер Лиги Жупиле – Брюгге – наконец-то выкупил своего защитника Эдуарда Соболя у донецкого Шахтера.

"Соболь лучший на своей позиции": голкипер Брюгге Миньоле рассыпался в комплиментах украинцу

Бельгийская сторона пока официально не объявила о трансфере, однако, информация о новом статусе Соболя стала достоянием общественности после того, как Брюгге опубликовал заявление о дополнительной эмиссии акций клуба. В документе Эдуард указывается игроком команды, с которым у "черно-синих" действующий контракт еще на три года, то есть до лета 2024-го.

Напомним, Брюгге "одолжил" Соболя у Шахтера в июле 2019 года. Впоследствии бельгийцы продлили аренду еще на год, выплатив "горнякам" 1 млн евро и сохранив возможность на выкуп украинца за 3-4 миллиона. В текущем сезоне наш легионер провел за "черно-синих" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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