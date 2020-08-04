Шахтер может отдать Мудрика в Десну, - Цыганык

"Насколько я понимаю, вполне вероятно, что Мудрик появится в Десне. В следующем сезоне будет играть на правах аренды именно в этой команде", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Соломон может присоединиться к Малиновскому в Аталанте – итальянцы отправили запрос Шахтеру

Прошлый сезон 19-летний игрок провел в Шахтере и трижды выходил на поле в матчах чемпионата Украины. Десна уже не в первый раз пользуется услугами молодых талантов "горняков", сезон 2019/20 в черниговском клубе провел 20-летний Ефим Конопля.

Напомним, Шахтер с большим отрывом от Динамо завоевал золотые медали УПЛ.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи