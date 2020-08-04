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Шахтер может отдать Мудрика в Десну, - Цыганык

08:00 - Читати українською
Шахтер может отдать Мудрика в Десну, - Цыганык
Михаил Мудрик / Фото ФК Шахтер

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал о будущем молодого таланта Шахтера Михаила Мудрика.

"Насколько я понимаю, вполне вероятно, что Мудрик появится в Десне. В следующем сезоне будет играть на правах аренды именно в этой команде", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

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Прошлый сезон 19-летний игрок провел в Шахтере и трижды выходил на поле в матчах чемпионата Украины. Десна уже не в первый раз пользуется услугами молодых талантов "горняков", сезон 2019/20 в черниговском клубе провел 20-летний Ефим Конопля.

Напомним, Шахтер с большим отрывом от Динамо завоевал золотые медали УПЛ.

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Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Десна Десна Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Михаил Михаил Мудрик
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