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Шахтар може віддати Мудрика у Десну, – Циганик

08:00 - Читать на русском
Шахтар може віддати Мудрика у Десну, – Циганик
Михайло Мудрик / Фото ФК Шахтар

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про майбутнє молодого таланта Шахтаря Михайла Мудрика.

"Наскільки я розумію, цілком ймовірно, що Мудрик з'явиться у Десні. У наступному сезоні буде грати на правах оренди саме в цій команді", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

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Минулий сезон 19-річний гравець провів у Шахтарі та тричі виходив на поле у матчах чемпіонату України. Десна вже не впереше користується послугами молодих талантів "гірників", сезон 2019/20 у чернігівському клубі провів 20-річний Юхим Конопля.

Нагадаємо, Шахтар з великим відривом від Динамо завоював золоті медалі УПЛ.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Десна Десна Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Михайло Михайло Мудрик
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