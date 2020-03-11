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Шахтер может не сыграть с Вольфсбургом в запланированную дату – УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей плей-офф ЛЕ

17:14 173 Читати українською
Шахтер может не сыграть с Вольфсбургом в запланированную дату – УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей плей-офф ЛЕ
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Скандальная ситуация с поединком Интер – Хетафе может серьезно повлиять на расписание первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

 

"УЕФА в настоящее время проводит встречу, на которой решает, переносить матч Интер – Хетафе. Решение может распространиться на весь раунд Лиги Европы", – сообщил журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

Хетафе отказался лететь на матч Лиги Европы против Интера

Отметим, что это решение может касаться и матча Вольфсбург – Шахтер. Ранее стало известно, что игра с участием "горняков" пройдет без зрителей.

Напомним, Хетафе отказался вылетать на поединок Лиги Европы против Интера в Милан. Именно этот город и стал эпицентром распространения коронавируса в Италии.

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Хетафе Хетафе Лига Европы коронавирус Интер Интер Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер
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