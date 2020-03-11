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Хетафе отказался лететь на матч Лиги Европы против Интера

10:17 19 Читати українською
Хетафе отказался лететь на матч Лиги Европы против Интера
Хетафе не полетит в Италию / Marca

Президент испанского Хетафе Анхель Торрес сообщил, что клуб не собирается лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против Интера.

 

"Если ситуация не изменится, Хетафе не полетит в Италию на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу. Мы не хотим ехать в эпицентр коронавируса, в этом нет необходимости. Мы попросили у федерации содействие, чтобы избежать дисквалификации.

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Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Я не собираюсь рисковать. Мы очень взволнованы перед этой игрой, но если все так сложится, пусть так и будет.

Мне сказали попросить разрешения у Министерства транспорта, но я не собираюсь этого делать. Я не поеду туда, куда не хочу ехать. Представители Интера, с которыми мы общались, согласились, что ехать туда неприемлемо. Либо игру перенесут из Милана, либо перенесут на другой день. Это было бы разумнее", – цитирует Торреса El Transistor.

К слову, из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса испанское правительство запретило прямые перелеты в Италию с 11 до 25 марта.

Напомним, итальянская провинция Ломбардия, в которой расположен Милан, стала эпицентром коронавируса на Апеннинах. Из-за эпидемии правительство Италии отменило все массовые мероприятия в стране.

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