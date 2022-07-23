"Додо не играл с середины декабря, прошло больше 7 месяцев без матчей, и это не очень хорошо. Но он действительно хороший игрок, здоровый и очень быстро адаптируется к команде и восстанавливает форму. Является ли Фиорентина подходящей командой для него? Да, Додо молод и может еще очень вырасти. Фиорентина играет в футбол, отвечающий лучшим характеристикам игрока.

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Сильнее ли он Одриосолы? При всем уважении к Одриосоле, считаю, Фиорентина может играть лучше с Додо. У него другие характеристики, чем у испанца, поскольку он является одним из самых быстрых игроков в мире. Он очень хорошо гарантирует команде баланс при атаке и защите.

Два года назад мы получили предложение в 25 миллионах евро от Баварии. Но нам очень понравился Додо, мы решили не продавать его. У нас не было кем его заменить, мы думали, что он стоит гораздо больше. Думаю, Фиорентина действительно сделала очень многое, купив Додо примерно за 18 миллионов, включая бонусы. Если бы не война в Украине, за него нужно было бы выплатить намного больше 30 миллионов", – цитирует Боту FirenzeViola.it.

Напомним, Шахтер продал Додо в Фиорентину – сумма трансфера составила 14 млн евро без учета бонусов.

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