"Додо не грав із середини грудня, минуло понад 7 місяців без матчів, і це не дуже добре. Але він справді хороший гравець, здоровий і дуже швидко адаптується до команди та відновлює форму. Чи є Фіорентина підходящою командою для нього? Так, Додо молодий і може ще дуже вирости. Фіорентина грає у футбол, який відповідає найкращим характеристикам гравця.

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Чи сильніший він за Одріосолу? При всій повазі до Одріосоли, вважаю, Фіорентина може грати краще з Додо. Він має інші характеристики, ніж іспанець, оскільки він є одним із найшвидших гравців у світі. Він дуже добре гарантує команді баланс під час атаки та захисту.

Два роки тому ми отримали пропозицію у 25 мільйонів євро від Баварії. Але нам дуже сподобався Додо, ми вирішили не продавати його. У нас не було ким його замінити, ми думали, що він коштує набагато більше. Думаю, Фіорентина справді зробила дуже багато, купивши Додо приблизно за 18 мільйонів, включаючи бонуси. Якби не війна в Україні, за нього потрібно було б виплатити набагато більше, ніж 30 мільйонів", – цитує Боту FirenzeViola.it.

Нагадаємо, Шахтар продав Додо до Фіорентини – сума трансферу склала 14 млн євро без урахування бонусів.

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