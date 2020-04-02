Шахтер мог бы получить за Додо в 20 раз больше, чем заплатил, – глава селекционной службы "горняков"

Главный скаут Шахтера Жозе Боту аргументировал выгодность работы с молодыми игроками на примере защитника "горняков" Додо.

"Это очень большой провал клубов, которые хотят немедленного заработка. Тогда есть давление со стороны болельщиков и прессы, они скоро проваливаются, не понимая, что спортивный проект ориентируется на игрока. К примеру, мы не ожидали, что Додо приедет и сразу же заиграет.

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Он был с нами на протяжении шести месяцев, Фонсека и я заметили его потенциал, но он еще не играл, поэтому мы искали аренду на определенных условиях: мы хотели, чтобы он был у тренера, который покажет ему нашу манеру игры, поэтому мы отдали его Витории Гимараеш, которую в то время возглавлял Луиш Каштру.

Теперь он играет, вызывается в сборную Бразилии, и мы могли бы получить за Додо в 20 раз больше, чем заплатили. Мы должны были забрать его и получить проект, это то, что должны делать другие клубы. 20-летний игрок никогда не бывает провалом", – подытожил Боту в комментарии Tribuna Expresso.

Напомним, Шахтер в 2017 году заплатил Коритибе за Додо 2 млн евро. В январе появилась информация, что Бавария готова отдать за бразильца 25 млн, но "горняки" хотят больше.

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