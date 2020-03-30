Олимпиада-2020: известны новые даты – Шахтер может потерять на месяц двух важных исполнителей

Международный олимпийский комитет определился с новыми датами проведения ОИ-2020, перенесенными из-за пандемии коронавируса.

Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 в Японии. Футбольный турнир в рамках ОИ-2020 должен был состояться с 22 июля по 8 августа. Однако провести форум в запланированные даты точно не удастся.

Олимпийские игры-2020 официально перенесены

Сегодня, 30 марта, МОК совместно с организаторами Игр определили новые даты. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021, а Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.

О новых датах проведения футбольного турнира в рамках ОИ-202 пока неизвестно. Отметим, что сборная Бразилии завоевала путевку на Олимпиаду, преодолев отбор с двумя игроками Шахтера в составе – Додо и Майконом. Последний, между прочим, был капитаном "селесао".

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