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Бавария предложила 25 млн евро за Додо, – Goal

16 января 09:21 1033 Читати українською
Бавария предложила 25 млн евро за Додо, – Goal
Додо / фото: ФК Шахтер

Шахтер получил конкретное предложение от Баварии насчет своего защитника Додо.

Бавария заинтересована в трансфере защитника Шахтера Додо и предложила за игрока 25 млн евро, сообщает Goal.com.

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Отмечается, что руководство "горняков" хочет получить за бразильца не менее 30 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 4 млн евро.

К слову, Додо присоединился к Шахтеру летом 2019 года и успел провести 17 поединков за "горняков", отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Германия Бавария Бавария Трансферы Баварии Додо Додо
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