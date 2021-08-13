В новом чемпионате прошло всего три тура, а Шахтер уже успел опростоволосится, проиграв Александрии и отпустив Динамо вперёд на три очка. При этом критика футбола "горняков" в СМИ и в комментариях звучала громко ещё до этой осечки – донеччане допустили много ошибок с Ингульцом, провели 70 слабых минут со Львовом и одержали неоднозначную победу над Генком в Бельгии. После домашней победы в квалификации ЛЧ претензий было меньше, однако и там получалось не всё.

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Эксперты и журналисты отмечают сырость футбола Роберто Де Дзерби – игроки пока не адаптировались к требованиям итальянца относительно свободных перемещений по зонам в жесткой структуре, допуская позиционные ошибки. Как следствие, большое количество подготовительных передач при позиционных атаках часто превращается в стерильное владение без обострения с игры (прямо как в матче против Александрии или Львова), а прессингу не хватает плотности и интенсивности. О хронических проблемах с обороной при подачах и сканировании пространства со стороны центрбеков уже и говорить не хочется – тем более, что эта беда характерна для всей нашей страны.

Вместе с тем, уже с первого матча стало заметно, во что хочет играть Шахтер. Команда демонстрировала стильный футбол с большим количеством мелких комбинаций, активной ролью фулбэков, перегрузкой центральной зоны и большим количеством тактических инструментов для взлома обороны – в течение отдельных отрезков в матчах эти "изюминки" не только прослеживались, но и приносили результат. Роберто Де Дзерби нравится оперативным гейм-менеджментом, наличием плана Б и даже доверием к молодёжи (в частности, к Мудрыку и Судакову), а звёздные новички влились в основу, словно они всегда здесь были (проседает только Марлон). Если бы всё это работало стабильно, то поражения от Александрии не случилось.

Теперь "горнякам" необходимо наверстывать упущенное. Динамо свой матч на этой неделе пропускает, поэтому есть шанс сравняться по очкам (хотя бы на время) – благо, соперник сегодня не из тяжелых. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Металлист 1925 только лишь дебютировал в УПЛ, не без труда переиграв Рух и кризисный Черноморец, но сгорев проблемному Колосу. Очевидно, что такие коллективы Шахтер должен бить с закрытыми глазами.

Правда, недооценивать харьковчан не стоит. Их возглавляет Валерий Кривенцов – экс-полузащитник дончан, который работал с молодёжкой "горняков" и выводил её в исторический финал Юношеской ЛЧ (Зинченко, Коваленко, Зубков, Матвиенко – его бывшие подопечные). С Ильичевцем в Первой лиге у него не пошло (4-е место в Первой лиге в сезоне 2015/16), но поднять Металлист 1925 в элиту удалось с первой же попытки. Словом, специалист интересный – Кривенцов умеет работать с молодежью и ограниченными ресурсами, не забывая демонстрировать хорошие результаты. Вот и сейчас его команда набрала 6 очков в дебютных 3-х турах УПЛ.

При этом Металлист 1925 очень нравится своим футболом. "Желто-синие" работают в достаточно высоком темпе, много атакуют, смело комбинируют и создают приличное количество моментов. Конвертация в голы тоже приличная – харьковчане отгрузили два гола за тайм в ворота Руха и забили Черноморцу трижды (положив два мяча за минуту). Осечка случилась лишь в Ковалёвке, где команда потерпела поражение, однако новичок УПЛ в том поединке сыграл значительно лучше, чем Колос. Конечно, это не уровень грандов, но для своих возможностей Металлист 1925 выглядит здорово.

Проблемой "жёлто-синих" является прессинг, интенсивность которого была очень низкой даже в матче против разобранного Черноморца. Кроме того, невнятно работает оборона, которая пропускает в каждой игре – причем количество пропущенных мячей растет. В целом же, команде Валерия Кривенцова не хватает стабильности – как игровой, так и функциональной. С Рухом они провалили второй тайм, в поединке с одесситами не удался первый, а с Колосом харьковчане "завалили" эндшпиль встречи.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Соломон – Пономарь

Не сыграют по другим причинам: Крыськив (Металлист 1925, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Металлист 1925

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Тете, Судаков, Коноплянка – Траоре

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Батюшин, Голодюк, Савин – Фабиньо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Металлист 1925 в этом матче вынужден будет много обороняться, однако именно в этом элементе харьковчане выглядят не лучшим образом. "Горнякам" же необходимо догонять Динамо в таблице и реабилитироваться за поражение от Александрии, поэтому сегодня дончане не будут иметь проблем с настроем. Ну, а про огромную разницу в классе напоминать нет смысла.

Учитывая проблемы Шахтера в защите, Металлист 1925 может надеяться на гол, но удержать хотя бы ничью будет очень трудно. Разгрома, однако, тоже маловероятен, ведь "оранжево-чёрные" наверняка проведут состава. В любом случае, фаворитом пары выступает команда Роберто Де Дзерби.

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