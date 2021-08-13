В новому чемпіонаті пройшло всього три тури, а Шахтар вже встиг опростоволоситись, програвши Олександрії й відпустивши Динамо вперед на три очки. При цьому критика футболу "гірників" у ЗМІ та в коментарях лунала гучно ще до цієї осічки – донеччани допустили багато помилок з Інгульцем, провели 70 слабких хвилин зі Львовом і здобули неоднозначну звитягу над Генком у Бельгії. Після домашньої звитяги в кваліфікації ЛЧ претензій було менше, однак і там виходило не все.

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Експерти та журналісти відзначають сирість футболу Роберто Де Дзербі – гравці поки не адаптувалися до вимог італійця щодо вільних переміщень по зонах у жорсткій структурі, допускаючи позиційні помилки. Як наслідок, велика кількість підготовчих передач при позиційних атаках часто перетворюється у стерильне володіння без загострення з гри (прямо як у матчі проти Олександрії чи Львова), а пресингу не вистачає щільності та інтенсивності. Про хронічні проблеми з обороною при верхових м'ячах та скануванні простору з боку центрбеків вже і говорити не хочеться – тим паче, що ця біда характерна для всієї нашої країни.

Разом з тим, вже з першого матчу стало помітно, у що бажає грати Шахтар. Команда демонструвала стильний футбол з великою кількістю дрібних комбінацій, активною роллю фулбеків, перевантаженням центральної зони та великою кількістю тактичних інструментів для зламу оборони – протягом окремих відрізків у матчах ці "родзинки" не тільки простежувались, а й приносили результат. Роберто Де Дзербі подобається оперативним гейм-менеджментом, наявністю плану Б і навіть довірою до молоді (зокрема, до Мудрика й Судакова), а зіркові новачки влились в основу, немов вони завжди тут були (просідає лише Марлон). Якби все це працювало стабільно, то поразки від Олександрії не сталося б.

Тепер "гірникам" необхідно надолужувати втрачене. Динамо свій матч на цьому тижні пропускає, тож є шанс зрівнятись за очками (бодай тимчасово) – благо, суперник сьогодні не з важких. Принаймні, так здається на перший погляд. Металіст 1925 тільки-но дебютував в УПЛ, не без труднощів перегравши Рух і кризовий Чорноморець, але згорівши проблемному Колосу. Очевидно, що такі колективи Шахтар повинен бити із заплющеними очима.

Щоправда, недооцінювати харків'ян не варто. Їх очолює Валерій Кривенцов – екс-півзахисник донеччан, який працював з молодіжкою "гірників" і виводив її у фінал Юнацької ЛЧ (Зінченко, Коваленко, Зубков, Матвієнко – його колишні підопічні). З Іллічівцем у Першій ліз в нього не пішло (4-те місце в Першій лізі у сезоні 2015/16), але підняти Металіст 1925 у еліту вдалося з першої ж спроби. Словом, спеціаліст цікавий – Кривенцов вміє працювати з молоддю та обмеженими ресурсами, не забуваючи демонструвати хороші результати. От і зараз його команда набрала 6 очок у дебютних 3-х турах УПЛ.

При цьому Металіст 1925 дуже подобається своїм футболом. "Жовто-сині" працюють у високому темпі, багато атакують, комбінують і створюють пристойну кількість моментів. Конвертація у голи теж пристойна – харків'яни відвантажили два голи за тайм у ворота Руха й забили Чорноморцю тричі (поклавши два м'ячі за хвилину). Осічка сталася лишень у Ковалівці, де команда зазнала поразки, однак новачок УПЛ у тому поєдинку зіграв значно краще за Колос. Звісно, це не рівень грандів, але для своїх можливостей Металіст 1925 виглядає здорово.

Проблемою "жовто-синіх" є пресинг, інтенсивність якого була дуже низькою навіть у матчі проти розібраного Чорноморця. Крім того, невиразно працює оборона, яка пропускає в кожній грі – причому кількість пропущених м'ячів зростає. Загалом же команді Валерія Кривенцова не вистачає стабільності – як ігрової, так і функціональної. З Рухом вони провалили другий тайм, у поєдинку з одеситами не вдався перший, а з Колосом харків'яни "завалили" ендшпіль зустрічі.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Соломон – Пономар

Не зіграють з інших причин: Криськів (Металіст 1925; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Металіст 1925

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Тете, Судаков, Коноплянка – Траоре

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Батюшин, Голодюк, Савін – Фабіньо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Металіст 1925 у цьому матчі змушений буде багато оборонятись, однак саме в цьому елементі харків'яни виглядають не найкращим чином. "Гірникам" же необхідно наздоганяти Динамо у турнірній таблиці й реабілітуватись за поразку від Олександрії, тож сьогодні донеччани не матимуть проблем з налаштуванням. Ну, а про шалену різницю в класі нагадувати немає сенсу.

Враховуючи проблеми Шахтаря у захисті, Металіст 1925 може сподіватись на гол, але втримати бодай нічию буде дуже важко. Розгром, однак, теж малоймовірний, адже "помаранчево-чорні" повинні провести ротації складу. В будь-якому випадку, фаворитом пари виступає команда Роберто Де Дзербі.

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