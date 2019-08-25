Шахтер легко разбил Мариуполь: чудеса Тайсона и Марлоса, дубль Тете, эффектные "пятки" и отсутствие напряжения в дерби

Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь (5:1) в 5-м туре УПЛ – забивали Тете, Тайсон, Мораес и Антонио. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Шахтер ярко отпраздновал 150-летие Донецка, не испытав никаких проблем в противостоянии с Мариуполем. Формально этот поединок считается "дерби", но все понимают, насколько оно конкурентное и принципиальное.

Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча

За "приазовцев" традиционно не играли арендованные у "старшего брата" футболисты, поэтому Александр Бабич даже не сформировал полноценную заявку. А вот Луиш Каштру выставил на матч боевой состав со всеми звездами – Тайсон, Марлос, Мораес, Степаненко вышли с первых минут. Словом, все было понятно еще до стартового свистка.

Шахтер решил сразу снять вопросы. Марлос и Тайсон, которые в роли свободных художников разрывали соперника по всему полю, вывели на идеальную позицию Тете – молодой бразилец бильярдным ударом от штанги послал мяч в дальний угол.

Через 3 минуты лидеры "горняков" сделали для Тете еще один гол. Непосредственным ассистентом на этот раз был Марлос, а Тайсон сделал ключевую вертикальную передачу из опорной зоны. У Тете и так все в порядке с реализацией, а в этом эпизоде ​​ему еще и помог рикошет.

Еще несколько мгновений спустя счет стал разгромным. Марлос, Мораес, Тайсон, Тете, Тайсон, Мораес – классная комбинация в одно касание завершилась голом Жуниора. Мариуполь всем составом сидел перед своей штрафной, но Шахтеру это не мешало перепасовываться там, включать "дриблинг на носовом платке" и делать все, что заблагорассудится.

Хозяева не имели никаких проблем, они могли забить и 10 голов, и 20. Было бы желание. Тете подачей с углового нашел голову Хочолавы – с ударом грузина справился голкипер, а прострел Мораеса заблокировали защитники.

Шахтер немного ослабил давление, поэтому Мариуполь попытался огрызнуться. Путря с передачи Мишнева даже поразил ворота "оранжево-черных", перебросив Пятова, однако арбитры усмотрели офсайд. Путря и Мишнев на двух организовали еще одну атаку с ударом – мимо цели.

Затем Шахтер вернулся к издевательствам. Очередной удар Тете парировал голкипер. Далее была образцовая атака через все поле с дирижером Тайсоном – бразилец тянул мяч, обыгрывался с партнерами и показывал им, куда бежать. Исмаили завершил этот выпад ударом в ближний угол, где на месте был Гальчук. Сразу подача с углового, и Исмаили уже головой бьет по воротам – немного неточно.

"Горняки" не стеснялись играть пятками в чужой штрафной: то Марлос эффектно отбросит под удар Тайсону, то Мораес переведет на Коваленко. Все очень красиво, но контраст между уровнем команд становился невероятно поразительным.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Тайсон, глядя в противоположную сторону (!), вырезал роскошный пас в штрафную Мариуполя сквозь нескольких оппонентов прямо в ноги Тете – вингер не переиграл вратаря. Продолжали сверкать украинские сборники Мораес с Марлосом.

Первый заработал сомнительный пенальти (Яворский сначала явно сыграл в мяч) после хаоса от "приазовцев", который легко реализовал Тайсон. А Марлос, исполнив еще ряд финтов, ушел с поля и не скрывал недовольства заменой перед Луишем Каштру. Действительно, играть в таком матче – большое удовольствие.

К слову, в перерыве наставник Шахтера выпустил на поле Бондаря и Антонио, заменив Матвиенко и Степаненко соответственно. До разгрома хотел присоединиться Коваленко, однако его удар парировал Гальчук со штангой на пару. Затем вратарь Мариуполя справился с дальним выстрелом Тайсона.

Шахтер полностью расслабился и позволил сверх принципиальному оппоненту забить гол престижа. Дентиньо, Додо и Антонио в статике на правом фланге наблюдали, как Вакула прорывается мимо, обыгрывается с Федорчуком и пробивает по воротам. Рикошет от Хочолавы дезориентировал Пятова.

На 83-й минуте Маркос Антонио установил итоговый счет – 5:1. Он сам начал результативную атаку, а голевой пас пяткой отдал Мораес. Фантастический момент на последней минуте имел Тищенко, которого на пустые ворота вывел Федорчук, но форвард чудом с двух метров пробил мимо. Финальный свисток зафиксировал легкую победу "горняков" в 5-м туре УПЛ.

Шахтер набрал 15 очков и со 100-процентным показателем возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея 5 очков гандикапа. Мариуполь с 4 баллами остался девятым.

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