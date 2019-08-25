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Шахтер легко разбил Мариуполь: чудеса Тайсона и Марлоса, дубль Тете, эффектные "пятки" и отсутствие напряжения в дерби

21:43 165 Читати українською
Шахтер легко разбил Мариуполь: чудеса Тайсона и Марлоса, дубль Тете, эффектные "пятки" и отсутствие напряжения в дерби
Шахтер – Мариуполь / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь (5:1) в 5-м туре УПЛ – забивали Тете, Тайсон, Мораес и Антонио. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

Шахтер ярко отпраздновал 150-летие Донецка, не испытав никаких проблем в противостоянии с Мариуполем. Формально этот поединок считается "дерби", но все понимают, насколько оно конкурентное и принципиальное.

Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча

За "приазовцев" традиционно не играли арендованные у "старшего брата" футболисты, поэтому Александр Бабич даже не сформировал полноценную заявку. А вот Луиш Каштру выставил на матч боевой состав со всеми звездами – Тайсон, Марлос, Мораес, Степаненко вышли с первых минут. Словом, все было понятно еще до стартового свистка.

Шахтер решил сразу снять вопросы. Марлос и Тайсон, которые в роли свободных художников разрывали соперника по всему полю, вывели на идеальную позицию Тете – молодой бразилец бильярдным ударом от штанги послал мяч в дальний угол.

Через 3 минуты лидеры "горняков" сделали для Тете еще один гол. Непосредственным ассистентом на этот раз был Марлос, а Тайсон сделал ключевую вертикальную передачу из опорной зоны. У Тете и так все в порядке с реализацией, а в этом эпизоде ​​ему еще и помог рикошет.

Еще несколько мгновений спустя счет стал разгромным. Марлос, Мораес, Тайсон, Тете, Тайсон, Мораес – классная комбинация в одно касание завершилась голом Жуниора. Мариуполь всем составом сидел перед своей штрафной, но Шахтеру это не мешало перепасовываться там, включать "дриблинг на носовом платке" и делать все, что заблагорассудится.

Хозяева не имели никаких проблем, они могли забить и 10 голов, и 20. Было бы желание. Тете подачей с углового нашел голову Хочолавы – с ударом грузина справился голкипер, а прострел Мораеса заблокировали защитники.

Шахтер немного ослабил давление, поэтому Мариуполь попытался огрызнуться. Путря с передачи Мишнева даже поразил ворота "оранжево-черных", перебросив Пятова, однако арбитры усмотрели офсайд. Путря и Мишнев на двух организовали еще одну атаку с ударом – мимо цели.

Затем Шахтер вернулся к издевательствам. Очередной удар Тете парировал голкипер. Далее была образцовая атака через все поле с дирижером Тайсоном – бразилец тянул мяч, обыгрывался с партнерами и показывал им, куда бежать. Исмаили завершил этот выпад ударом в ближний угол, где на месте был Гальчук. Сразу подача с углового, и Исмаили уже головой бьет по воротам – немного неточно.

"Горняки" не стеснялись играть пятками в чужой штрафной: то Марлос эффектно отбросит под удар Тайсону, то Мораес переведет на Коваленко. Все очень красиво, но контраст между уровнем команд становился невероятно поразительным.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Тайсон, глядя в противоположную сторону (!), вырезал роскошный пас в штрафную Мариуполя сквозь нескольких оппонентов прямо в ноги Тете – вингер не переиграл вратаря. Продолжали сверкать украинские сборники Мораес с Марлосом.

Первый заработал сомнительный пенальти (Яворский сначала явно сыграл в мяч) после хаоса от "приазовцев", который легко реализовал Тайсон. А Марлос, исполнив еще ряд финтов, ушел с поля и не скрывал недовольства заменой перед Луишем Каштру. Действительно, играть в таком матче – большое удовольствие.

К слову, в перерыве наставник Шахтера выпустил на поле Бондаря и Антонио, заменив Матвиенко и Степаненко соответственно. До разгрома хотел присоединиться Коваленко, однако его удар парировал Гальчук со штангой на пару. Затем вратарь Мариуполя справился с дальним выстрелом Тайсона.

Шахтер полностью расслабился и позволил сверх принципиальному оппоненту забить гол престижа. Дентиньо, Додо и Антонио в статике на правом фланге наблюдали, как Вакула прорывается мимо, обыгрывается с Федорчуком и пробивает по воротам. Рикошет от Хочолавы дезориентировал Пятова.

На 83-й минуте Маркос Антонио установил итоговый счет – 5:1. Он сам начал результативную атаку, а голевой пас пяткой отдал Мораес. Фантастический момент на последней минуте имел Тищенко, которого на пустые ворота вывел Федорчук, но форвард чудом с двух метров пробил мимо. Финальный свисток зафиксировал легкую победу "горняков" в 5-м туре УПЛ.

Шахтер набрал 15 очков и со 100-процентным показателем возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея 5 очков гандикапа. Мариуполь с 4 баллами остался девятым.

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