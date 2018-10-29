Зинченко прорекламировал Украину в Манчестере: Мы летим в лучшую страну мира

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко с радостью возвращается на родину.

Зинченко перед вылетом Манчестер Сити в Харьков дал четко понять английским журналистам, куда направляется команда.

Гвардіола натякнув, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції

"Мы летим в лучшую страну в мире", – сказал защитник сборной Украины.

Напомним, Зинченко попал в заявку "горожан" на матч против "горняков", главный тренер команды Хосеп Гвардиола заверил, что украинец имеет высокие шансы появиться на поле.

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.