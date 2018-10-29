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Зинченко прорекламировал Украину в Манчестере: Мы летим в лучшую страну мира

22 октября 16:33 257 Читати українською
Зинченко прорекламировал Украину в Манчестере: Мы летим в лучшую страну мира
Зинченко (справа) рассказывает игрокам Манчестер Сити об Украине / Фото Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко с радостью возвращается на родину.

Зинченко перед вылетом Манчестер Сити в Харьков дал четко понять английским журналистам, куда направляется команда.

Гвардіола натякнув, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції

"Мы летим в лучшую страну в мире", – сказал защитник сборной Украины.

Напомним, Зинченко попал в заявку "горожан" на матч против "горняков", главный тренер команды Хосеп Гвардиола заверил, что украинец имеет высокие шансы появиться на поле.

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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