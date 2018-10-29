Зинченко: Завтра увидите, буду ли праздновать гол в ворота Шахтера

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против Шахтера.

"Мы понимаем, насколько важным для нас является каждый матч в Лиге чемпионов, особенно после поражения от Лиона в первом туре. Я думаю, что мы готовы к завтрашней игре. Шахтер – серьезная команда, сильный соперник. Даже без Фреда и Бернарда, которые летом покинули клуб.

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Буду ли праздновать гол в ворота Шахтера? Хороший вопрос. Завтра все увидите.

Победа в Лиге чемпионов? Наша задача – хорошо сыграть в каждом турнире, в каждом матче продемонстрировать свой максимум. Вот и все.

Гол в ворота Манчестер Юнайтед за молодежную команду Шахтера? Я помню его. Тогда мы имели сильную команду с прекрасным тренером. Годы в Шахтере были очень важными для меня, там я получил базу для дальнейшей карьеры.

Сложно ли переключаться с игры на разных позициях в клубе и сборной Украины и где легче? Сначала было просто на левом фланге обороны Манчестер Сити. Но все мы профессионалы, должны приспосабливаться к обстоятельствам. Я считаю, что это очень хорошее качество – уметь сыграть на нескольких позициях.

Книга о Пепа с переводом, которую он обещал мне подарить? Я не читал, но это вопрос не ко мне, ведь я еще не получил ее", – рассказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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