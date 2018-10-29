toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Зинченко: Завтра увидите, буду ли праздновать гол в ворота Шахтера

22 октября 18:20 238 Читати українською
Зинченко: Завтра увидите, буду ли праздновать гол в ворота Шахтера
Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против Шахтера.

"Мы понимаем, насколько важным для нас является каждый матч в Лиге чемпионов, особенно после поражения от Лиона в первом туре. Я думаю, что мы готовы к завтрашней игре. Шахтер – серьезная команда, сильный соперник. Даже без Фреда и Бернарда, которые летом покинули клуб.

Зинченко прорекламировал Украину в Манчестере: Мы летим в лучшую страну мира

Буду ли праздновать гол в ворота Шахтера? Хороший вопрос. Завтра все увидите.

Победа в Лиге чемпионов? Наша задача – хорошо сыграть в каждом турнире, в каждом матче продемонстрировать свой максимум. Вот и все.

Гол в ворота Манчестер Юнайтед за молодежную команду Шахтера? Я помню его. Тогда мы имели сильную команду с прекрасным тренером. Годы в Шахтере были очень важными для меня, там я получил базу для дальнейшей карьеры.

Сложно ли переключаться с игры на разных позициях в клубе и сборной Украины и где легче? Сначала было просто на левом фланге обороны Манчестер Сити. Но все мы профессионалы, должны приспосабливаться к обстоятельствам. Я считаю, что это очень хорошее качество – уметь сыграть на нескольких позициях.

Книга о Пепа с переводом, которую он обещал мне подарить? Я не читал, но это вопрос не ко мне, ведь я еще не получил ее", – рассказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
    Англія — 00:2939 Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
20
час
:
35
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук