Матвиенко: Зинченко, мягко говоря, угрожал перед поединком

Защитник Шахтера Николай Матвиенко поговорил с журналистами перед матчем Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Насколько трудно перестраиваться с левого фланга на правый? Я уже говорил, что это дело практики и привычки. Несколько тренировок – и вспоминаешь все нюансы. Это не столь и разные позиции, чтобы было трудно.

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Вчера говорили с Зинченко. Весь разговор не передам, но он, мягко говоря, угрожал. Надеюсь, мы завтра сможем достойно ответить.

Могу ли я с чем-то сравнить важность завтрашнего матча? Это очень сложно. Не могу сказать, с чем правильно будет сравнить давление в такой игре. Видимо, после матча смогу сказать", – рассказал Матвиенко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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