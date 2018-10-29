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Шахтер – Манчестер Сити: феноменальный де Брюйне показал, почему "горнякам" будет тяжело в матче Лиги чемпионов

22 октября 15:40 291 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: феноменальный де Брюйне показал, почему "горнякам" будет тяжело в матче Лиги чемпионов
Кевин де Брюйне / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне восстановился после травмы и готов сыграть с Шахтером в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Бельгийский хавбек в прошлом туре АПЛ против Бернли впервые появился на поле после травмы колена, из-за которой пропустил 2,5 месяца. Кевин на 58-й минуте заменил Бернарду Силву, а всего через 4 минуты доказал, что находится в прекрасной форме.

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Де Брюйне блестяще сориентировался в ситуации после неудачного прохода Агуэро, одним касанием отдав феноменальную разрезную передачу на Рияа Мареза. Однако алжирцу не удалось реализовать момент.

Напомним, что де Брюйне вместе с Манчестер Сити уже прибыл в Харьков, где завтра сыграет с донецким Шахтером.

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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