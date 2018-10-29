Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер и английский Манчестер Сити померяются силами в матче группового этапа Лиги чемпионов. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Манчестер Сити состоится 23 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Шахтер – Манчестер Сити, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Авторитетная контора William Hill явным фаворитом встречи видит Манчестер Сити – на "горожан" предлагают поставить за 1.38. Победа Шахтера оценивается огромным коэффициентом – 7, а на ничью дают приличные 5.5.

Специалисты конторы Bwin более оптимистичны для Шахтера в прогнозах. На выигрыш Манчестер Сити выставили коэффициент 1.4. В то же время виктория Шахтера оценивается в 6.5, а на ничью можно сделать ставку с коэффициентом 5.

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На стандартный тотал больше 2,5 предлагают 1.42, а на соответствующий ТМ – 2.75. Это означает, что матч ожидается результативным. Предыдущие два поединка Лиги чемпионов с участием Шахтера завершались с 4 голами – две ничьи по 2:2 против Хоффенхайма и Лиона. Повторение этого результата с Манчестер Сити маловероятно – коэффициент на точный счет 13.

Отметим, что после 2 туров Шахтер с двумя очками разместился на 3 месте в группе F, а Манчестер Сити с тремя баллами занимает 2 место в квартете.