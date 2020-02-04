Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы – Бутко вне списка

Тренерский штаб Шахтера определился со списком игроков, которые смогут помочь команде в плей-офф Лиги Европы.

Донецкий клуб на своем официальном сайте опубликовал полную заявку на турнир.

Шевченко встретился с игроками Шахтера – видео из тренировочного лагеря "горняков"

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Еще шесть игроков были заявлены по списку Б – Никита Турбаевский, Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Назарий Муравский, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик. А вот Богдан Бутко вместе с Владиславом Вакулой и Игорем Кирюханцевым (двое последних играли в аренде за Мариуполь, но сборы провели с "горняками") остались вне заявки.

Напомним, Шахтер в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с Бенфикой. Матчи между чемпионами Украины и Португалии состоятся 20 и 27 февраля.

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