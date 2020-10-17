Шахтер с первых минут полетел в атаку и уже на 4 минуте вышел вперед, когда после прострела Тете и рикошета Коваленко на дальней штанге замкнул передачу. На 9 минуте Додо точно навесил на голову Маркосу Антонио.

Шахтер поиздевался над Львовом – Коваленко за 18 минут оформил дубль и травмировался

После красивой комбинации и ассиста того же Антонио отличился Дентиньо, а Коваленко после длинной передачи Хочолавы элегантно перебросил голкипера и сделал счет 4:0 к 18 минуте. Именно в этом эпизоде Виктор получил повреждение и уже через 6 минут был заменен. Львов даже отыгрался усилиями Шины, однако Соломон после перерыва установил окончательный счет.

Благодаря этой победе Шахтер набрал 12 очков и поднялся на второе место, Львов с 1 пунктом остался главным аутсайдером УПЛ.