В поединке 6-го тура Львов на выезде с разгромным счетом уступил донецкому Шахтеру. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Действующий чемпион украинской Премьер-лиги Шахтер на НСК Олимпийский принимал откровенного аутсайдера турнирной таблицы Львов. Подопечные Каштру не слишком удачно начали сезон, одержав лишь две победы в пяти матчах. Кроме того, вспышка коронавируса в донецком клубе не позволял выпустить на поле сильнейших. Однако, как оказалось впоследствии, против такого Львова можно было выпускать даже третий состав.

В первые три минуты Львов удачно оборонялся не подпуская соперника к своим воротам. Однако уже на 4-й минуте все стало на свои места: Марлос из центра перевел круглого на левый фланг, где уже караулил Тете. Бразилец на скорости прорвался к линии штрафной и прострелил. Мяч рикошетом от голкипера Львова отскочил на Коваленко, который и добил мяч в сетку.

Через пять минут Шахтер удвоил свое преимущество. Марлос навесной передачей справа нашел Додо, тот, увидев в районе одиннадцатиметровой отметки Маркоса Антонио мгновенно выдал мягкий навес на полузащитника и бразилец головой переправил мяч в сетку.

На 11-й минуте свой первый шанс упустили гости: Богунов сделал прострел в центр штрафной "горняков", однако его одноклубник решил пробить слета – круглый срезался с ноги и полетел далеко от левой стойки. Впоследствии Филипе продемонстрировал хороший дриблинг и пробивал с острого угла – мяч вышел на угловой. После розыгрыша стандарта и навеса от львовян круглый попал прямо в руки голкиперу.

Почти сразу хозяева забили третий раз. Тете нашел пасом Коваленко, украинец отдал Маркосу Антонио, а тот сбросил на Дентиньо, который на пятачке сумел принять, обработать и пробить.

Через минуту Коваленко получил длинную передачу от Хочолавы и, выйдя один на один, перебросил голкипера. Празднуя гол, Виктор получил повреждение и покинул поле не дожидаясь замены. Манор Соломон появился на поле лишь через семь минут.

В середине тайма львовянам удалось один гол отквитать. После навеса с углового Трубин выбил сферу кулаком прямо на линию штрафной, где был Шина. Бразилец слета, перебросив голкипера, отправил мяч в сетку.

Отличный шанс потерял Тете, когда протянув круглого с центра поля, обошел нескольких защитников, сместился левее и пробил в дальний от голкипера угол. Не хватало совсем немного.

На последней минуте первой сорокапятиминутки Корниенко, получив навес, прорвался на скорости в штрафную соперника и пробил. Вратарь гостей в падении отбил, Корниенко успел на добивание, но под мяч буквально бросился защитник "сине-золотых" и в падении отбил сферу. При этом мяч попал ему в руку, но арбитр решил проигнорировать этот эпизод. Перед самым свистком на перерыв Соломон мощно пробивал со стандарта в левый угол ворот: ему удалось перебросить стенку, но Костик продемонстрировал хорошую реакцию и в прыжке нивелировал угрозу.

После отдыха Шахтер забил пятый раз! Маркос Антонио, воспользовавшись большим разрывом в обороне львовян, вывел Соломона на ворота и Манор прошил голкипера крученым ударом в дальний угол. После гола темп в матче откровенно упал. Хозяева не хотели, а гости не могли. Одиночные выпады, вроде мощного выстрела Сабино прямо в руки Трубину, погоды в матче не делали.

Очень сильно хотел забить Тете. Очередную попытку он потерял на последних минутах, когда поборовшись в штрафной соперника уже в падении пытался затолкать круголого в ворота – мяч пролетел мимо стойки.

Как следствие, победа принесла Шахтеру 12 очков и второе место турнирной таблицы, Львов с 1 пунктом остался последним.

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