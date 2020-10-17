Шахтар з перших хвилин полетів у атаку і вже на 4 хвилині вийшов уперед, коли після прострілу Тете та рикошету Коваленко на дальній стійці замкнув передачу. На 9 хвилині Додо точно навісив на голову Маркосу Антоніо.

Шахтар познущався зі Львова – Коваленко за 18 хвилин оформив дубль і травмувався

Після красивої комбінації та асисту того таки Антоніо відзначився Дентінью, а Коваленко після довгої передачі Хочолави елегантно перекинув голкіпера та зробив рахунок 4:0 на 18 хвилині. Саме у цьому епізоді Віктор зазнав пошкодження та вже за 6 хвилин був замінений. Львів навіть відігрався зусиллями Шини, однак Соломон по перерві встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 12 очок та піднявся на друге місце, Львів з 1 пунктом залишився головним аутсайдером УПЛ.