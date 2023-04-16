Шахтер – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча
16 апреля 17:18 - Читати українською
Шахтер разобрался со Львовом в 21-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Артем Бондаренко с первой попытки пробил мимо ворот, но вторая была точной. Капитан Ярослав Ракицкий головой подрезал подачу с углового на дальнюю стойку, где уже караулил молодой хавбек.
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После перерыва Ракицкий мог добавить еще и гол, но его удар со штрафного поймал Рыбка. В этом поединке суждено было забивать только Бондаренко. Артем головой замкнул высокую свечу Михайличенко, а Дитятьев почему-то решил играть пяткой на линии и не попал по мячу – 2:0.
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