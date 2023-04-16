Шахтар розібрався зі Львовом у 21 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Артем Бондаренко з першої спроби пробив повз ворота, але друга була точною. Капітан Ярослав Ракицький головою підрізав подачу з кутового на дальню стійку, де вже чатував молодий хавбек.

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По перерві Ракицький міг додати ще й гол, але його удар зі штрафного піймав Рибка. У цьому поєдинку судилося забивати лише Бондаренку. Артем головою замкнув високу свічку Михайліченка, а Дитятьєв чомусь вирішив грати п'яткою на лінії і не влучив по м'ячу – 2:0.