"Горняки" и "горожане" сыграют в 21-м туре чемпионата Украины. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка смотрите на "Футбол 24".

Обе команды на неделе уже встречались между собой в матче пропущенного 6-го тура УПЛ, в котором драматическую победу одержал Шахтер. Дончане лишь в добавленное время, благодаря настойчивости Кевина Келси, сумели отобрать ничью у Львова и удержались на первой строчке. Дать бой "горнякам" и отомстить за обидное поражение будет для подопечных Анатолия Бессмертного делом чести.

Шахтер на последних секундах вырвал победу над Львовом – джокер Йовичевича увеличил отрыв от СК Днепр-1 до 4-х очков

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Львов на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Диаметрально противоположное расположение команд в турнирной таблице УПЛ не должно вводить в заблуждение – "горожанам" отступать некуда и, чтобы удержаться в элите, брать очки придется в каждом из оставшихся поединков.

Где смотреть матч Шахтер – Львов онлайн? Поединок уже традиционно можно будет посмотреть на сайте официального транслятора украинского первенства – Setanta Sports.

Стартовые составы:

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Ракицкий (к.), Матвиенко, Бондарь, Михайличенко – Бондаренко, Назарина, Судаков – Сикан, Келси

Львов: Рыбка (к.) – Дитятьев, Грисьо, Игор, Кузык – Мильченко, Алибеков, Беляев, Богунов, Свржняк – Бугай