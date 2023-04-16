"Гірники" та "містяни" зіграють у 21-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Обидві команди на тижні вже зустрічалися між собою у матчі пропущеного 6-го туру УПЛ, в якому драматичну перемогу здобув Шахтар. Донеччани лише у доданий час, завдяки наполегливості Кевіна Келсі, зуміли відібрати нічию у Львова і втримались на першій сходинці. Дати бій "гірникам" і помститися за прикру поразку буде для підопічних Анатолія Безсмертного справою честі.

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Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Львів на "Футбол 24", стартував о 14:00. Діаметрально протилежне розташування команд у турнірній таблиці УПЛ не повинно вводити в оману – "містянам" відступати нікуди і, аби втриматись в еліті, брати очки доведеться у кожному з поєдинків, що залишилися.

Де дивитися матч Шахтар – Львів онлайн? Поєдинок вже традиційно можна буде переглянути на сайті офіційного транслятора української першості – Setanta Sports.

Стартові склади:

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Ракицький (к.), Матвієнко, Бондар, Михайліченко – Бондаренко, Назарина, Судаков – Сікан, Келсі

Львів: Рибка (к.) – Дитятьєв, Грисьо, Ігор, Кузик – Мильченко, Алібеков, Беляєв, Богунов, Свржняк – Бугай