От Львова в домашнем матче против Шахтера никто не требовал сенсации, но турнирная ситуация требовала бороться за очки даже здесь. "Горожане" держались на последней позиции в таблице, отстав от зоны переходных матчей аж на пять зачетных баллов. Дончане в случае победы увеличат отрыв от СК Днепра-1 до четырех пунктов (хотя у "спортклубовцев" есть игра в запасе).

Игор Йовичевич Шахтера прогнозируемо провел ротацию – Сикан, Джурасек и Бондар потеряли место в основе, а их заменили Тотовицкий, Траоре и Топалов. Анатолий Бессмертный провел такое же количество изменений в составе. В воротах Юрчук заменил Рыбку, который пропустил 7 голов за 2 тура, а Сасовский и травмированный Лео Антонио уступили место в старте Алибекову и Богунову.

Очередной тревожный тайм Шахтера

Ожидалось, что это будет игра в одни ворота. Перед матчем все вспоминали матч 2-летней давности, когда Львов под руководством Анатолия Бессмертного переиграл Шахтер со счетом 3:2, но никто не верил в повторение чуда. Не те сейчас "горожане", чтобы тягаться с "горняками".

Впрочем, не все произошло, как думалось. Именно хозяева были активнее на старте встречи. В частности, уже на 11-й минуте они провели два удара – сначала Алибеков качнул Матвиенко в стиле Сака и пробил низом (точно в руки Трубину), а затем Свржняк ворвался на левый край штрафной и выстрелил. Получилось слишком слабо, однако и здесь момент организовал Матвиенко.

Постепенно дончане прибрали инициативу к своим ногам, однако до конца первого тайма команда не создала ничего опасного! Исключением стал эпизод на 27-й минуте, когда Бондаренко протащил мяч по центру и бахнул в правый нижний метров с 22-х. Юрчук спас Львов.

Также можно вспомнить подачу с углового на 32-й минуте, когда Степаненко спокойно принял мяч на правом краю штрафной. К счастью для львовян, его дальнейший удар заблокировали. А больше моментов и не было! Да и особого давления на ворота Юрчука не чувствовалось – подопечные Анатолия Бессмертного держались на равных.

Возможно, по Шахтеру сильно ударила травма Крыськива. В борьбе за мяч на 24-й минуте игрок неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Как итог, произошла внешняя ротация стопы, что привело к разрыву связок голеностопа – по крайней мере, в этом уверен спортивный врач Дмитрий Бабелюк. По его оценкам, хавбек вылетел на 2-3 месяца.

Крыськива заменил Очеретько, однако получилось настолько неудачно, что в середине второго тайма произошла обратная замена. Львов же на 45+2-й минуте напугал дончан выстрелом Бугая – тот зацепился за мяч на левом краю штрафной и пробил над дальней девяткой.

Львов наказал за плохой футбол, но повторил историю с матча против СК Днепр-1

Сразу после перерыва Шахтер попытался прижать Львов. Из этого ничего не вышло – футбол "горняков" отличался сумбурностью и спешкой при принятии решений. Да и сами решения упростились. Вместо попыток отыграть оборону Львова дончане стали пробивать с дистанции. Юрчук не имел никаких проблем с выстрелами Судакова и Тотовицкого.

В конце концов, на 56-й минуте подобная игра привела к голу Шахтера. Впрочем, как в том анекдоте, был нюанс – гол забили в свои ворота. Богунов прорвался по правому флангу и выполнил подачу, а Гочолейшвили мастерски подправил мяч во владения Трубина. Без шансов для Анатолия. 1:0!

Впрочем, как и в матче против СК Днепра-1, "горожане" не смогли развить успех, а через несколько минут снова пропустили. Как ни странно, сработала тактика "горняков" на второй тайм – на 57-й минуте Тотовицкий стрелял метров с 20-ти в левый нижний угол (Юрчук парировал), а на 61-й с дальней дистанции пробил Судаков. Мяч задел ногу Грисьо и пролетел мимо Юрчука, попав в сетку. 1:1!

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После пропущенного гола Львов не стал рисковать, откатившись в низкий блок. Инициатива полностью перешла под контроль Шахтера. Мотивированные "горняки" начали большими силами наваливаться на треть поля хозяев, что вылилось в значительное количество моментов.

Так, на 68-й минуте Ракицкий бахнул из-за пределов штрафной – перекладина спасла Львов! На 70-й он же покатил мяч в штрафную на Траоре, но тот пробил мимо правой стойки. Келси же, который заменил Очеретько, должен был забивать на 79-й и 82-й минутах.

Сначала Кевин расстреливал ворота после удачного отскока в штрафной площадке. Получилось в руки голкиперу. Затем он замыкал подачу с левого фланга, однако мяч прошел рядом с каркасом ворот. На 86-й Степаненко не смог замкнуть отскок на дальней штанге, на 87-й Келси пробивал в падении через себя, а на 87-й Судаков бил с дистанции – Юрчук спас в последних двух случаях.

К сожалению для хозяев, удержать необходимый результат не удалось. На последних секундах компенсированного времени свежий Сикан перевел подачу с левого фланга в центр штрафной, а Келси головой протолкнул мяч в ворота – 1:2! Шахтер таки вырвал победу.

Таким образом, "горняки" набрали 49 очков, нарастив отрыв от СК Днепра-1 до четырех очков. Львов остается на дне турнирной таблицы. Безвыигрышная серия "горожан" достигла пяти матчей.

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