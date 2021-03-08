Руководство донецкого Шахтера рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера бывшего наставника Милана и туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Менеджмент донетчан запланировал сменить португальский вектор развития на итальянский. Об этом журналист Олег Ящук написал в своем Instagram.

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"Клуб уже вышел, внимание, на экс-наставника Милана и Юве Массимилиано Аллегри и начал со специалистом переговоры. Считаю, что это большой шаг вперед, ход конем. "Горнякам" крайне необходима перезагрузка и великие специалисты", – отметил инсайдер.

Напомним, что после серии неубедительных результатов Шахтера появились слухи о скором увольнении Луиша Каштру с поста главного тренера. Наиболее вероятным претендентом на его место называли экс-капитана "горняков" Дарио Срну.

В свою очередь Массимилиано Аллегри находится без работы с мая 2019 года. До этого он 5 раз подряд делал Ювентус чемпионом Италии, а также брал Скудетто 2010/11 с Миланом.

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