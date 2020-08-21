Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті для "гірників"

Донецький Шахтар на класі переграв ковалівський Колос у стартовому турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

"Гірники" контролювали хід поєдинку, але зуміли відкрити рахунок лише в другому таймі, змарнувавши до цього два шанси забити з 11-метрової позначки – Євген Волинець парирував удари Тайсона та Марлоса.

Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ – мінімум експериментів від Каштру

Проте, з впевненим виконанням Алана Патріка на 60-й хвилині не впорався і він. Ще за 10 хвилин бразилець оформив дубль, завершивши блискавичну контратаку Шахтаря. Майже відразу Тете зробив рахунок розгромним – вінгер завершив сольний прохід курйозним голом від стійки.

Однак, Колос зумів уникнути розгрому. На 76-й хвилині Денис Костишин скористався помилкою Трубіна при подачі штрафного та відправив м'яч у сітку.

Шахтар дотиснув Колос у матчі УПЛ з трьома пенальті – голкіпер гостей відбив два 11-метрові