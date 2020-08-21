toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті для "гірників"

21:48 - Читать на русском
Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті для "гірників"
Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу / ФК Шахтар

Донецький Шахтар на класі переграв ковалівський Колос у стартовому турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
 
Денис Костишин 77’
60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
77’ Денис Костишин

"Гірники" контролювали хід поєдинку, але зуміли відкрити рахунок лише в другому таймі, змарнувавши до цього два шанси забити з 11-метрової позначки – Євген Волинець парирував удари Тайсона та Марлоса.

Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ – мінімум експериментів від Каштру

Проте, з впевненим виконанням Алана Патріка на 60-й хвилині не впорався і він. Ще за 10 хвилин бразилець оформив дубль, завершивши блискавичну контратаку Шахтаря. Майже відразу Тете зробив рахунок розгромним – вінгер завершив сольний прохід курйозним голом від стійки.

Однак, Колос зумів уникнути розгрому. На 76-й хвилині Денис Костишин скористався помилкою Трубіна при подачі штрафного та відправив м'яч у сітку.

Шахтар дотиснув Колос у матчі УПЛ з трьома пенальті – голкіпер гостей відбив два 11-метрові

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Динамо розгромило Олімпік у дебюті з Луческу в УПЛ – результативні заміни, 3 голи українців, несподіваний джокер
18:51
16093
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Колос Колос Шахтар - Колос
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Севілья – Інтер – відео голів
    Ліга Європи — 22:363271 Севілья – Інтер – відео голів
18
год
:
4
хв
Десна
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?