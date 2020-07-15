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Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ с участием Мудрика, Пихалёнка и чемпиона мира

18:55 - Читати українською
Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ с участием Мудрика, Пихалёнка и чемпиона мира
Шахтер – Колос: стартовые составы на матч УПЛ

Шахтер в рамках 31-го тура УПЛ принимает Колос. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 31-го тура УПЛ Шахтер – Колос начался в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Шахтер: Трубин – Вакула, Витао, Хочолава, Сиприано – Пихалёнок – Мудрик, Маркос Антонио, Майкон, Тайсон – Сикан

Запасные: Шевченко, Додо, Матвиенко, Бондаренко, Алан Патрик, Марлос, Мораес, Соломон, Тете

Колос: Кучеренко – Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец – Задоя, Смирный – Костышин, Бондаренко, Морозко – Антюх

Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховский, Данфа, Сенько

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