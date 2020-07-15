Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ за участі Мудрика, Піхальонка та чемпіона світу

Шахтар в рамках 31-го туру УПЛ приймає Колос. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 31-го туру УПЛ Шахтар – Колос розпочався о 19:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ
Стартові склади
Шахтар: Трубін – Вакула, Вітао, Хочолава, Сіпріано – Піхальонок – Мудрик, Маркос Антоніо, Майкон, Тайсон – Сікан
Запасні: Шевченко, Додо, Матвієнко, Бондаренко, Алан Патрік, Марлос, Мораєс, Соломон, Тете
Колос: Кучеренко – Єфремов, Максименко, Парамонов, Ємець – Задоя, Смирний – Костишин, Бондаренко, Морозко – Антюх
Запасні: Волинець, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокін, Оріховський, Данфа, Сенько
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