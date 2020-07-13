Каштру: Шахтер строит фантастический проект

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал об атмосфере в команде после досрочно завоеванного чемпионства.

"Шахтер всегда является командой на поле. Никого не интересуют имена, которые там находятся. Очень важно, чтобы весь коллектив показывал то, что мы отрабатываем на игру в атаке и обороне. Я говорил вам всегда: больше ценю не индивидуальные действия, а командную динамику в атаке и защите. Этим я очень доволен.

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Шахтер строит фантастический проект: мы растим молодых футболистов, они – будущее клуба. И их поддерживают более опытные ребята, которые есть в команде. Это очень важно. Мне очень приятно выполнять такую ​​задачу в Шахтере, и мы будем продолжать в том же духе. Игроки прекрасно знают, что никогда не нужно останавливаться. Каждый день следует учиться чему-то новому. Я очень доволен командой.

Шахтер еще не достиг своей цели. Одна из них – стать чемпионами. Другая – хорошо закончить турнир и успешно выступить во всех поединках. Наша команда всегда будет рассматривать все игры, принимая во внимание то, что нужно выставить лучший состав. Будем это делать до самого конца. У нас есть компромисс с чемпионатом и качественным футболом. Это мы будем показывать до конца", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

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