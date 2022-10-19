В матче между СК Днепр-1 и Ингульцом фаворит был очевидным. "Спортклубовцы" выиграли все шесть матчей в чемпионате с суммарным счетом 17:2 – команда идет в лидерах УПЛ как по реальным показателям, так и по ожидаемым. Ингулец же держался в одном очке от дна турнирной таблицы, не одержав ни одной победы.

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Казалось, что все завершится легким выносом аутсайдера, однако не все случилось, как думалось. В первые 23 минуты коллективы не создали ни одного момента, а затем встречу пришлось приостановить. В Ужгороде объявили воздушную тревогу – она длилась аж полтора часа.

После возобновления поединка игра особо не изменилась. Скорости оставались низкими, а СК Днепр-1 вообще не создавал моментов. До завершения основного времени подопечные Александра Кучера провели всего два удара. Оба выполнил Пихаленок, который пробил со стандарта в стенку и запустил мяч в небо с 20 метров.

Ингулец же дважды мог открывать счет! Так, на 32-й минуте Нагиев откликнулся на проникающий пас с фланга и вывалился на рандеву с Юрчуком – голкипер сократил дистанцию и спас днепровцев! На 43-й же контратака петровцев завершилась шикарной передачей Кухарука на ход Клименко. Владислав влетел на правый край штрафной и выстрелил низом, но Юрчук выручил и здесь.

СК Днепр-1 наказал за расточительство прямо перед свистком на перерыв. На первой компенсированной минуте "желто-черные" заработали стандарт, подачу с которого на дальней штанге спокойно замкнул Адамюк – довольно типичный гол для Владимира. 1:0. Казалось, что Ингулец обречен.

Второй тайм "спортклубовцы" начали очень спокойно. Команда уверенно контролировала ход встречи и даже могла забить на 53-й минуте. Пихаленок принял скидку от Рубчинского на линии штрафной, технично переиграл защитника и бахнул под перекладину – впрочем, получилось слишком слабо.

Тем более неожиданным оказался гол Ингульца на 55-й: Юрчук ошибся при перехвате навеса Сакива с углового, а Смоляков спокойно переправил мяч в ворота – 1:1! Встревоженный таким развитием событий Александр Кучер сразу же провел двойную замену, выпустив Громова и Назаренко вместо Рубчинского и Логинова.

Впрочем, улучшить ситуацию не удалось. СК Днепр-1 ничего интересного не создавал, а вот команда Сергея Литвиненко продолжала шокировать именитого соперника. На 62-й минуте Нагиев во второй раз вышел один на один с Юрчуком и снова пробил в него, однако на этот раз на добивании оказался Клименко – перекладина спасла "спортклубовцев"!

На 66-й же "казаки" вообще вырвались вперед усилиями Смолякова – Артем оторвался от двух защитников и ударом с лету завершил кросс от Клименко. 1:2! Впрочем, уже на 68-й днепровцы сравняли счет вследствие скидки от Довбыка и удачного рикошета на ногу Пихаленку. Александр точным ударом метров с 22-х попал в левый нижний угол. 2:2!

В следующие 25 минут СК Днепр-1 пытался вырвать победу. Ингулец довольно быстро отошел на свою половину, закрывшись в низком блоке и перестав обострять ситуацию у чужих ворот. "Желто-черные" же создавали моменты, но редко и мало. Давление подопечных Александра Кучера вылилось только в выстрел Балули со стандарта над левой девяткой и в удар Амаша с левого края штрафной в ближний угол (Кучер парировал).

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. СК Днепр-1 не смог оторваться от Шахтера на 5 очков, но остался в лидерах с 19 зачетными баллами (и преимуществом в три пункта над "горняками"). Ингулец же набрал 4 очка, продолжив держаться на 14-й строчке.

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