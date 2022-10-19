СК Дніпро-1 сьогодні вперше втратив очки, тому Шахтар отримав шанс наздогнати лідера УПЛ. Ігор Йовічевіч виставив повністю український склад з Сіканом на вістрі та Назариною в центрі поля. У суперниках сьогодні була найменш видовищна команда чемпіонату – до цього туру в матчах Колоса було забито лише 8 голів.

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Шахтар відразу взяв м'яч під контроль і почав будувати затяжні атаки. Колос протримався не довго. Вже на 8 хвилині Зозуля та Оріховський не розібралися перед власним штрафним і подарували м'яч Мудрику. Михайло вискочив сам на сам з голкіпером і відкрив рахунок у зустрічі.

Колос гостро відповів моментом Мякушка. "Чорно-білі" перехопили м'яч у центрі, Болбат віддав під удар, але Трубін виграв дуель в Сергія. Гості намагалися не замикатися в обороні, однак Шахтар їх змушував. Точніше Мудрик їх змушував. Лідер "гірників" обігрував по 3-4 опоненти та створював нагоди партнерам.

Сікан і Судаков пробили неточно, але в дебюті другого тайму Шахтар подвоїв перевагу. Зіграла заміна Йовічевіча. Тейлор відзначився через хвилину після появи на полі, замкнувши простріл Михайліченка. Згодом бразилець вивів на ударну позицію Петряка – врятував голкіпер.

Колос ще огризався. Чоботенко міг повернути інтригу, якби добив м'яч у порожні ворота після невдалого сейву Трубіна на стандарті. Однак феноменальний Мудрик закрив всі питання. Міша отримав м'яч в центрі від Судакова, залетів повз кількох візаві в штрафний майданчик і встановив розгром.

Шахтар впевнено переграв Колос, набрав 19 очок і зрівнявся з СК Дніпро-1 на вершині таблиці. Колос зазнав другої поразки в сезоні та залишився на 7 місці з 11 балами.

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