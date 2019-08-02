Срна на украинском вспомнил триумф Шахтера в Кубке УЕФА – атмосферный ролик с представлением формы

Экс-капитан "горняков", а ныне член тренерского штаба Дарио Срна принял участие в презентации новой экипировки.

Сегодня Шахтер презентовал форму, посвященную 10-й годовщине триумфа в Кубке УЕФА. В 2009-м "горняки" в финале еврокубка победили Вердер. Форма на следующий сезон не будет полосатой – она ​​выполнена в тонах, которые помогли завоевать важнейший трофей в истории клуба.

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Капитан той команды Дарио Срна стал главным героем эффектного ролика.

"Любая победа – это результат тяжелой работы всей команды. Хотя мы все разные, у нас одна цель. Эта победа была сверхважной и осталась в сердце каждого из нас. Каждый триумф особенный, но некоторые из них мы запомним навсегда!" – сказал Срна.

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