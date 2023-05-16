"Трубин отказывается подписывать контракт с Шахтером. Мне странна эта история, потому что я считаю, что для Шахтера Анатолий сделал намного меньше, чем Шахтер для Трубина. Но его агенты накручивают и говорят, чтобы он пока что не подписывал контракт.

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Если летом "горняки" его не продадут, тогда зимой он может уйти бесплатно (контракт Трубина с Шахтером завершается летом 2024 года – прим.). Поэтому я думаю, что Шахтер сделает все возможное для того, чтобы продать, или переподписать Трубина. Все зависит от того захочет ли футболист оставаться в Шахтере. Пока он не хочет", – отметил Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

Добавим, что Трубин сыграл в 35 матчах за Шахтер в этом сезоне, в которых пропустил 39 голов. Еще в 12 Анатолий сумел удержать ворота на замке. Именно Трубин стал главным героем противостояния с Ренном в Лиге Европы, совершив три сейва в серии пенальти.

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