"Трубін відмовляється підписувати контракт з Шахтарем. Мені дивна ця історія, тому що я вважаю, що для Шахтаря Анатолій зробив набагато менше, ніж Шахтар для Трубіна. Але його агенти накручують і говорять, щоб він поки що не підписував контракт.

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Якщо влітку "гірники" його не продадуть, тоді взимку він може піти безкоштовно (контракт Трубіна з Шахтарем завершується влітку 2024 року – прим.). Тому я думаю, що Шахтар зробить все можливе для того, щоб продати, або перепідписати Трубіна. Все залежить від того чи захоче футболіст залишатись в Шахтарі. Поки що він не хоче", – зауважив Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Трубін зіграв у 35 матчах за Шахтар у цьому сезоні, в яких пропустив 39 голів. Ще в 12 Анатолій зумів втримати ворота на замку. Саме Трубін став головним героєм протистояння з Ренном у Лізі Європи, здійснивши три сейви в серії пенальті.

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