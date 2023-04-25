Украинский тренер Мирон Маркевич не видит много вратарей хорошего уровня в отечественном первенстве. На такое мнение его навеяла ошибка Макса Валефа в матче с Рухом (3:2).

"Скажем честно: у нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей. Возможно, еще Трубин.

Роковое возвращение Валефа и очередной гол Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Рух – 3:2

Ризнык – талантливый голкипер хорошего уровня, но пока не получает времени в Шахтере, там играет Трубин. Вратарь – это такая позиция, где нужно время, чтобы получить опыт", – цитирует Маркевича Український футбол.

Напомним, из названной тройки играет только Трубин. Бущан получил травму спины и долгое время был недоступен. Ожидается, что он скоро вернется. Также повреждение имеет Ризнык, который зимой перебрался в Шахтер.

СК Днепр-1 спас победу над Рухом и вернулся на вторую позицию – дикий ляп Валефа чуть не создал сенсацию