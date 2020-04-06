Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал статистику кадровой стабильности футбольных клубов.

Football Observatory проанализировала составы команд 87 топ-дивизионов. Во внимание принимались матчи внутренних чемпионатов за последние 5 лет – с января 2015-го по декабрь 2019-го. На основе собранных данных сформирован рейтинг стабильности составов.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

Самым стабильным клубом признан Шанхай СИПГ, за который в течение 5 лет сыграло лишь 44 футболиста. Действующий бронзовый призер китайской Суперлиги активнее обновлял бы свой состав, если бы не лимит на легионеров, а так приходится сезонами надеяться на Халка с Оскаром и местный костяк. Первую тройку дополняют исландский Стьярнан и японская Урава Редс.

В топ-чемпионатах стабильностью отличается Атлетик – 50 игроков за 5 лет. Политика баскской идентичности делает свое дело, хотя клуб имеет прекрасную академию и продает лидеров за космические деньги. Недалеко убежал Тоттенхэм – 51 игрок. Очевидно, что финалист предыдущей Лиги чемпионов требует свежести в состав.

Манчестер Сити также в топе – 52 футболиста. Пепа Гвардиолу справедливо критикуют за слабое доверие талантливым воспитанникам академии. В его систему вписаться не так просто, Зинченко знает. МЮ, Ливерпуль и Челси за этот период привлекли гораздо больше игроков – 63, 64 и 65 соответственно.

В целом заметна тенденция, что европейские гранды имеют стабильные составы. Реал (54) и Барселона (61) в Испании уступают только Атлетику. Во главе Бундеслиги Боруссия М (52), Байер (52), РБ Лейпциг (59) и Бавария (59). ПСЖ (71) – второй во Франции после Страсбура, а Ювентус (72) – второй в Италии после Наполи. Неаполитанцы солидно выделяются на фоне серии А – 58 игроков. Их состав эксперты резонно призывают обновить.

На другом конце рейтинга преимущественно латиноамериканские клубы. Больше всего футболистов за 5 лет сменил колумбийский Депортиво Пасто – 176. Наименее стабильной в европейских топ-лигах стала испанская Гранада, за которую в отчетный период сыграли 119 различных исполнителей. Среди них и форвард сборной Украины Артем Кравец – он выступал за андалусийцев в сезоне 2016/17.

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Рейтинг чемпионатов сформирован по следующему показателю: количество игроков, вовлеченных в среднем одним клубом за один сезон (опять же учитываются данные 2015-2019 годов).

Наименее стабильные – латиноамериканские первенства. Они оккупировали первую десятку. В Парагвае команда в среднем за год привлекает 38,72 игрока – больше всего в мире. Популярная бразильская Серия А на третьем месте (35,55 футболиста на команду). В Европе худшая стабильность на Балканах, что объясняется большим количеством талантов в Хорватии и Сербии, которых хантят в другие лиги.

Топ-5 самых стабильных чемпионатов достаточно экзотический: Сан-Марино – 22,08 игрока на команду за сезон; Марокко – 22,94; Исландия – 23; Индия – 23,3; Канада – 23,43. Среди элитных лиг стабильнее Бундеслига (25,18) и АПЛ (25,2), тогда как Примера (26), Серия А (26,55) и Лига 1 (26,58) немного уступают.

Украинская Премьер-лига входит в топ-25 самых нестабильных чемпионатов. За наши клубы в среднем в течение сезона играют 28,77 футболиста.

Украина не отстает от мировых тенденций – у нас самые стабильные также гранды. Шахтер за 5 лет привлек лишь 64 исполнителя – столько же, как Ливерпуль. Правда, Динамо только на 3 месте в УПЛ (73 игроков), а второе место оккупировала собранная Владимиром Шараном Александрия (70).

А худшую стабильность выдали аутсайдеры Карпаты и Олимпик – по 109 футболистов за 5 лет. Вполне прогнозируемо, ведь постоянный круговорот игроков в Карпатах уже стал мемом. А Роман Санжар знает, как работать в таких условиях, ведь годами после каждого трансферного окна собирал новую команду в Олимпике.

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