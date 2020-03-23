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Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

20:22 109 Читати українською
Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента
Виктор Цыганков / Динамо

Международный центр спортивных исследований (CIES) обновил демографический атлас футбольной Европы. Выделяем интересные моменты.

Football Observatory проанализировала составы команд 31 европейского топ-дивизиона. Во внимание принимались матчи внутренних чемпионатов в период с 1 июля 2019-го по 18 марта 2020-го. На основе собранных данных сформировано несколько рейтингов.

Динамо и воспитанники

Киевское Динамо – в топ-5 команд, которые в этом сезоне активнее всего используют собственных воспитанников. Выходцы из академии сыграли за "бело-синих" 52,5% времени – 4 место в рейтинге.

Из ведущих чемпионатов в лидерах Атлетик Бильбао, что неудивительно, учитывая его философию. Барселона солидно отстала (34,4%), а Реал и подавно (11,4%). В основу Баварии воспитанники не пробивались со времени Мюллера и Алабы, поэтому скромные 13,6%. А Ювентус, согласно данным, в этом сезоне не привлек ни одного самостоятельно воспитанного игрока.

В АПЛ выделяются Челси (30,3%) и Манчестер Юнайтед (27,7%). Оба гранда выбрали соответствующий курс. А вот в Манчестер Сити "свои люди" сыграли 2,8% минут – на одном Фодене не уедешь, таланты пытаются убежать по примеру Санчо и Матондо.

Динамо вытянуло УПЛ на 11 место в рейтинге лиг. У нас воспитанники активно играют еще только за Карпаты и Ворсклу. Луиш Каштру в Шахтере дает им лишь 17,5% игрового времени.

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3 украинских клуба с одним легионером

Лидеры рейтинга легионеров – Кипр и Турция, УПЛ отстает. В топ-чемпионатах больше всех укомплектованы иностранцами Аталанта и Вулверхэмптон. За команду Малиновского в этом сезоне они сыграли 88% времени. Португальская колония Жорже Мендеша недалеко убежала – 87,8%.

Топ-3 АПЛ дополнили Арсенал и Манчестер Сити. Александр Зинченко присоединился к 81,6% сыгранных легионерами "горожан" минут. В Манчестер Юнайтед иностранцы не провели на поле даже половину игрового времени – британизация Сульшера сказывается.

В Примере никаких аномалий. Больше всего легионеры играют за грандов: Реал – первый (75,7%), Ателитко – второй (67,2%), Барселона – третья (64,5%). Ювентус в Серии А уступает только Аталанте, а Бавария в середине соответствующей таблице Бундеслиги.

Легионерский рейтинг УПЛ возглавляет Шахтер – 56,6% минут взяли на себя зарубежные исполнители. На втором месте расположился ФК Львов – бразильцы получили от Меликяна 44,7% игрового времени. Замыкают ведущую тройку Карпаты, а Динамо аж на 5 месте.

Некоторые украинские клубы вообще имеют по одному иностранцу в составе, такие как Десна (Тамм), Колос (Вильхьяльмссон) или Мариуполь (Дава). Все они в "антитопе" Европы.

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Карпаты – самая молодая команда УПЛ

Самый высокий средний возраст – в турецкой Суперлиге. "Самая старая" команда Европы – тамошнее Гезтепе. Самый низкий средний возраст – в словацкой Суперлиге. "Самая молодая" команда Европы – датский Норшелланн.

В АПЛ наиболее молодой состав имеет МЮ (25,2), в Бундеслиге – согласно своей политике РБ Лейпциг (24,7), в Серии А – Милан (24,9), а в Примере – привлекательный Реал Сосьедад (25,1).

Десна – "самая старая" в УПЛ (28,7 года). Карпаты – "самые молодые" в УПЛ (23,1 года) и шестые в Европе. Наша Премьер-лига занимает 20 место на континенте по среднему возрасту футболистов 26,1.

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Очень низкий Шахтер

Шахтер – вторая самая низкая команда Европы. Средний рост "горняков" составляет 178,2 сантиметра. Только греческий Волос проигрывает чемпиону Украины по этому показателю. Самый высокий в Европе – немецкий Унион (187,4), который львиную долю голов забивает со стандартов.

В УПЛ в противовес Шахтеру самый высокий состав имеет Динамо – 183,2 сантиметра. Правда, на уровне Европы этот показатель не впечатляет, а наша лига со средним ростом 180,7 см – одна из самых низких на континенте.

Более подробную информацию можно найти в атласе от Football Observatory.

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