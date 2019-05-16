Украина – 5 топ-направление переезда бразильцев, наши легионеры – 18 в мире. Глобальное исследование футбольной миграции

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил интересную статистику миграции футболистов. Некоторые факты вас удивят.

Football Observatory проанализировала количество легионеров в 147 лигах из 98 стран. По сравнению с предыдущим годом их численность возросла на 5% (628 игроков). Весной 2019-го процент легионеров в мировом футболе составляет 21,4.

Стоит отметить, что рассматриваются только те футболисты, которые воспитаны в одной стране, а потом переехали для выступлений в другую. Например, украинец Эрик Шуранов не будет считаться украинским легионером в Бундеслиге, а Марлос – считаеться бразильским в УПЛ.

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Больше всего легионеров поставляет Бразилия – 1330 воспитанных в стране футболистов сейчас играют за рубежом. Они представлены в 85 из 98 исследованных ассоциациях.

Украина – 5-е самое популярное направление (вместе с Испанией) переезда местных игроков после Португалии, Японии, Италии и Саудовской Аравии. 39 бразильцев сейчас выступают в нашем чемпионате (заслуга в первую очередь Шахтера и ФК Львов).

Франция и Аргентина солидно уступают лидеру, но также выделяются солидным экспортом футбольной силы. Эти три нации берут на себя почти четверть всех легионеров в мире – 22,5%.

Украина в этом рейтинге занимает 18-е место – 196 наших футболистов играют за рубежом. Это больше, чем в Италии, России, США, Мексике, Чили, Южной Кореи, Японии.

Больше всего украинцев играют в Беларуси (28) и Венгрии (20). Популярными направлениями переезда наших футболистов также являются Польша, Казахстан, Словакия и, к сожалению, Россия. Украинские игроки целом представлены в 34 странах среди 98 исследуемых.

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По сравнению с прошлым годом количество украинских легионеров выросло на 14 человек. Наибольший прирос показали Бразилия (+64), Испания (+61) и Аргентина (+57).

Лидером по легионерам "на душу населения" является Исландия. Островная страна делегирует за границу 59 футболистов, то есть каждого 5458-го своего жителя. Один из таких есть в УПЛ – Арни Вильхьяльмссон играет за Черноморец.

Поражает также доминация балканских стран в этом рейтинге – 6 представителей в топ-8. Это лишний раз доказывает, насколько талантливые футболисты в странах экс-Югославии. Они лучшие в мире по соотношению футболистов к численности населения.

Любезнее всех принимает легионеров Англия – там сейчас выступают 728 футболистов из других стран (больше всего французов – 87). Итальянский футбол также с радостью приглашает иностранцев – 636 таких на данный момент.

По другую сторону Атлантики больше всего едут в США – МЛС приютила немало латиноамериканцев из Мексики, Центральной и Южной Америки. Правда, лучшие из них все же предпочитают Пиренейский полуостров, поэтому Испания и Португалия также среди главных импортеров.

Наиболее легионаризованим является чемпионат Кипра – 17,5 иностранца в расчете на один клуб (63% всех футболистов лиги представляют другие страны). На втором месте итальянская Серии А – 16,1 легионера в среднем на клуб. Замыкает топ-3 португальская Примейра.

В АПЛ легионеры занимают 59% от всех игроков – невероятно много.

Украина заслужила внимания в противоположном рейтинге. Наша Первая лига входит в топ-3 дивизионов с наименьшим удельным весом легионеров. На один клуб второго украинского дивизиона приходится 0,8 иностранного игрока (3% легионеров от общего количества футболистов лиги).

Первая лига уступает только бразильским Серии D и Серии C. Кроме украинского первенства в топ-9 нет ни одного другого представителя УЕФА.

Бонус: самые популярные направления переезда футболистов определенной страны в иностранный чемпионат.

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