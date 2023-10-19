"Руководство Шахтера действительно ищет нового наставника, но проблема в том, что пока в переговорах с потенциальным новым главным тренером нет никакой конкретики, поэтому эти поиски для команды могут затянуться.

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До подписания нового наставника Дарио Срна и в дальнейшем будет исполняющим обязанности главного тренера, а после этого уже вернется на свою старую должность – спортивного директора клуба", – поделился Вацко в программе Вацко Live.

Напомним, что Шахтер уволил Патрика ван Леувена с должности наставника. Сейчас обязанности главного тренера взялся выполнять спортивный директор клуба – Дарио Срна.

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