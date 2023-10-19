Динамо и Шахтер заинтересованы в приглашении экс-тренера Ракува Марека Папшуна, сообщает журналист Петр Шлёнка в своем Telegram-канале.

Срна жестко обратился к игрокам Шахтера на первой тренировке: "Три минуты кто-то не будет бегать – меняю сразу"

Интересно, что специалист "положительно воспринимает эту информацию и очень заинтересован". Сейчас Папшун находится без работы после своего ухода из Ракува, в котором выступает наш соотечественник, Владислав Кочергин.

Напомним, что 48-летний тренер привел Ракув к первому чемпионству в истории клуба, после чего решил не продлевать контракт. Шахтер недавно уволил Патрика ван Леувена, назначив исполняющим обязанности главного тренера Дарио Срну, а Мирча Луческу дорабатывает последний сезон в Динамо.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?