"Керівництво Шахтаря дійсно шукає нового наставника, але проблема в тому, що поки у перемовинах з потенційним новим головним тренером немає ніякої конкретики, тому ці пошуки для команди можуть затягнутися.

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До підписання нового наставника Даріо Срна і надалі буде виконувачем обов’язків головного тренера, а після цього уже повернеться на свою стару посаду – спортивного директора клубу", – поділився Вацко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, що Шахтар звільнив Патріка ван Леувена з посади наставника. Наразі обов'язки головного тренера взявся виконувати спортивний директор клубу – Даріо Срна.

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