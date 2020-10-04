Двое игроков Шахтера и сборной Украины получили положительные результаты ПЦР-тестов. Об этом стало известно уже после матча 5-го тура УПЛ против Десны.

Тарас Степаненко, Андрей Пятов и еще двое сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными, сообщает официальный сайт Шахтера. Тесты были сданы накануне отъезда игроков в расположение национальной команды.

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Клубом приняты все необходимые меры. Шахтер в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача, который курирует клуб. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия. К слову, Пятов и Степаненко сыграли против Десны в рамках 5-го тура Премьер-лиги.

Отметим, что уже в ближайшее время сборная Украины должна провести поединки против Франции, Германии и Испании – 7-го, 10-го и 13-го октября соответственно, на которые были вызваны и Пятов со Степаненко.

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