Шахтер довольно быстро вышел вперед в счете благодаря голу Коваленко после подачи с углового. Однако, Десна достаточно быстро переломила ход поединка, и уже к середине первой половины повела в счете. Сначала Мостовой мощным ударом прошил Пятова, а чуть позже Тотовицкий переправил мяч в ворота. Шахтер отыгрался лишь в конце матча, когда Тете вывел на ударную позицию Дентиньо.

Десна упустила победу над Шахтером – Тете спас очень слабый матч "горняков"

Таким образом, Шахтер и Десна набрали по 9 очков, расположившись на 3 и 4 местах соответственно.