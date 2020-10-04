Спасение "горняков" в видеообзоре матча Десна – Шахтер – 2:2
20:15 - Читати українською
Шахтер едва избежал поражения в матче 5 тура УПЛ против Десны. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Шахтер.
17’ Андрей Мостовой
Дентиньо 79’
17’ Андрей Мостовой
79’ Дентиньо
Шахтер довольно быстро вышел вперед в счете благодаря голу Коваленко после подачи с углового. Однако, Десна достаточно быстро переломила ход поединка, и уже к середине первой половины повела в счете. Сначала Мостовой мощным ударом прошил Пятова, а чуть позже Тотовицкий переправил мяч в ворота. Шахтер отыгрался лишь в конце матча, когда Тете вывел на ударную позицию Дентиньо.
Десна упустила победу над Шахтером – Тете спас очень слабый матч "горняков"
Таким образом, Шахтер и Десна набрали по 9 очков, расположившись на 3 и 4 местах соответственно.
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